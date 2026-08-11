Радий Хабиров обратил внимание минздрава Башкирии на медосмотры детей

В Башкирии перед новым учебным годом начнутся медосмотры, в том числе у детей. Поэтому проведению процедур в медучреждениях муниципалитетов должно быть уделено особое внимание. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе заявил Глава республики Радий Хабиров.

«На этой неделе жалобы были в Стерлитамаке. Муниципалитет принял быстрое решение. Стоит обратить внимание», — сказал Радий Хабиров.

Также Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании поручил членам правительства Башкирии и депутатам Госсобрания лично посетить образовательные учреждения 1 сентября.