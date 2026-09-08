В Уфе врачи спасли участника СВО, сохранив ему собственный клапан сердца

В Республиканском кардиоцентре успешно прооперировали 40-летнего бойца. В мае он получил тяжелое ранение и долгое время находился без специализированной помощи, из-за чего перенес инфекционный эндокардит с разрушением трикуспидального клапана.

Как сообщили в пресс-службе минздрава РБ, обычно в таких случаях требуется замена клапана протезом, но для молодого мужчины это означало бы повторные операции в будущем. Хирурги выполнили сложную реконструктивную пластику с использованием опорного кольца, полностью восстановив орган пациента.

«Пациент выписан. По данным эхокардиографии отмечается положительная динамика: уменьшение размеров камер сердца и стабильная работа реконструированного клапана. Мужчина уже возвращается к привычной жизни», — сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Ранее врачи из Башкирии спасли пациента на борту самолёта.