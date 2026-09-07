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14:33 (UTC+5), 07 Сентября 2026

Врачи из Башкирии спасли пациента на борту самолёта

Через полтора часа после взлёта рейса Уфа — Хургада 56-летнему мужчине внезапно стало плохо.

Фото: минздрав РБ | Мах
Ксения Калинина
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Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, у мужчины резко упало давление, пульс замедлился. Он стал терять сознание. Ситуация требовала немедленных действий — ведь до ближайшего аэропорта экстренной посадки оставалось ещё минимум 2,5 часа полёта.

«К счастью, на борту оказались врачи Белорецкой ЦРКБ: Альберт Львович Гарипов — опытнейший врач с более чем 35-летним стажем — и его сын Айгиз Альбертович Гарипов — врач травматолог-ортопед. Благодаря их слаженной работе и опыту удалось быстро оценить состояние пациента и оказать грамотную экстренную помощь. Все три с половиной часа до Хургады врачи не отходили от пациента, поддерживали и наблюдали за его состоянием. Благодаря своевременным и грамотным действиям медиков удалось избежать тяжёлых последствий», — рассказал министр.

После посадки экипаж, спасённый пассажир и остальные попутчики выразили врачам глубокую признательность и слова восхищения за оказанную помощь.

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