Врачи из Башкирии спасли пациента на борту самолёта

Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, у мужчины резко упало давление, пульс замедлился. Он стал терять сознание. Ситуация требовала немедленных действий — ведь до ближайшего аэропорта экстренной посадки оставалось ещё минимум 2,5 часа полёта.
«К счастью, на борту оказались врачи Белорецкой ЦРКБ: Альберт Львович Гарипов — опытнейший врач с более чем 35-летним стажем — и его сын Айгиз Альбертович Гарипов — врач травматолог-ортопед. Благодаря их слаженной работе и опыту удалось быстро оценить состояние пациента и оказать грамотную экстренную помощь. Все три с половиной часа до Хургады врачи не отходили от пациента, поддерживали и наблюдали за его состоянием. Благодаря своевременным и грамотным действиям медиков удалось избежать тяжёлых последствий», — рассказал министр.
После посадки экипаж, спасённый пассажир и остальные попутчики выразили врачам глубокую признательность и слова восхищения за оказанную помощь.
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