Профилактическая акция в Башкирии помогла выявить более 9000 заболеваний

По данным минздрава РБ, всего специалисты провели 179 573 приема, 48 092 обследования, в том числе 23 768 флюорографий, 14 115 маммографий, 10 209 УЗИ.
У 2676 граждан выявили повышенный уровень глюкозы в крови, у 4120 — повышенный уровень холестерина, у 6776 — повышенное артериальное давление, у 7124 — избыточный вес.
Врачи впервые выявили у пациентов 9462 заболевания, из них подозрений на социально значимые — 3766. У 192 пациентов заподозрили злокачественные новообразования, у 2938 — заболевания, характеризующиеся повышением артериального давления, у 636 — сахарный диабет.
Всех граждан с подозрением либо выявленными социально значимыми заболеваниям направили на дообследование для уточнения диагноза в различные учреждения республики, им назначили лечение.
Ранее в Уфе врачи спасли участника СВО, сохранив ему собственный клапан сердца.
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