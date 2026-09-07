В Башкирии приближается к завершению работа «Поездов здоровья»

Акция «Здоровая республика — здоровый регион» подходит к завершению. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Он отметил, что все задачи, поставленные на период реализации акции, выполнены. С апреля этого года и до 4 сентября мобильные бригады медиков провели 179 573 осмотра в 401 населённом пункте.

«Очень много выявлено подозрений на злокачественные образования и другие социально значимые заболевания», — сказал Айрат Рахматуллин.

Министр сообщил, что на этой неделе «Поезда здоровья» приедут в Хайбуллинский, Салаватский, Дуванский, Бирский и Шаранский районы.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что с начала 2026 года в Башкирии мобильные бригады медиков обследовали 223 участника СВО и 1917 членов их семей.