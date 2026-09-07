В Башкирии мобильные бригады медиков обследовали более 200 участников СВО

С начала 2026 года в Башкирии мобильные бригады медиков обследовали 223 участника СВО и 1917 членов их семей. Всего «Поезда здоровья» провели 179 573 приёма и 48 092 обследования. Об этом сообщает минздрав республики.

На этой неделе, с 7 по 11 сентября 2026 года «Поезда здоровья» приедут в населённые пункты Хайбуллинского, Салаватского, Дуванского, Бирского и Шаранского районов.

Как ранее сообщал «Башинформ», в Башкирии акция «Здоровая республика — здоровый регион» завершится в октябре этого года. Акция проходит в республике по поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».