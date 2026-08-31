В Башкирии «поезда здоровья» будут работать до октября 2026 года

В Башкирии акция «Здоровая республика — здоровый регион» завершится в октябре этого года. Об этом на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе сказала и. о. министра здравоохранения республики Татьяна Саубанова.

Всего с апреля этого года врачи «поездов здоровья» провели более 174 тысяч обследований в 384 населённых пунктах. За это время медики выявили более 3,5 тысячи подозрений на различные заболевания. Все пациенты направлены на дополнительное обследование.

На этой неделе мобильные бригады медиков отправятся в населённые пункты Мишкинского, Зианчуринского, Шаранского, Дуванского Салаватского и Хайбуллинского районов.

Напомним, для более широкого охвата населения медицинской помощью минздрав республики закупил дополнительно четыре специализированных автомобиля. Медицинские комплексы на колёсах будут предназначены для осмотра детского населения.