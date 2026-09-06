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22:39 (UTC+5), 06 Сентября 2026

Росздравнадзор отозвал 6 партий препарата «Омнипак» из-за опасных частиц

Причиной стало наличие металлических частиц в полипропиленовых флаконах, которые могут отсоединиться и представлять риск для безопасности пациента.

Альфия Аглиуллина

Росздравнадзор отозвал шесть партий рентгеноконтрастного препарата «Омнипак» (350 мг йода/мл, 100 мл) производства компании GE Healthcare. Причиной стало наличие металлических частиц в полипропиленовых флаконах, которые могут отсоединиться и представлять риск для безопасности пациента при введении, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.

Отзыву подлежат серии: 17277315, 17312303, 17323704, 17370063, 17407055, 17425028. Препарат используется в диагностических целях при рентгенографии и КТ для улучшения видимости внутренних органов и тканей.

Ранее сообщалось, что в Башкирии «поезда здоровья» будут работать до октября 2026 года.

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