В Уфе пострадавших в резне сестёр перевели в РДКБ

Сестёр, пострадавших от нападения, выписали из больницы скорой помощи в Уфе. Девочек перевели в республиканскую детскую клиническую больницу, где они продолжат восстановительное лечение.

«Впереди ещё много работы, и от девочек потребуется немало сил и терпения. Но главное — что их жизни спасены. Благодарю врачей КБСМП за профессионализм и слаженность действий! С первой минуты, как девочки оказались в больнице, медики делали всё, что в их силах», — сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Напомним, 17 августа, находясь в квартире по улице Высотной, злоумышленница нанесла ножом телесные повреждения двум несовершеннолетним сестрам, после чего скрылась. Вскоре полиция ее задержала. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц. Кировский районный суд Уфы 18 августа избрал девушке-подростку меру пресечения: ее отправили в СИЗО на два месяца. Также эксперты проверят ее на вменяемость.

Ранее мама пострадавших девочек рассказала подробности трагедии.