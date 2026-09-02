В Уфе пострадавших в резне сестёр перевели в РДКБ

Сестёр, пострадавших от нападения, выписали из больницы скорой помощи в Уфе. Девочек перевели в республиканскую детскую клиническую больницу, где они продолжат восстановительное лечение.
«Впереди ещё много работы, и от девочек потребуется немало сил и терпения. Но главное — что их жизни спасены. Благодарю врачей КБСМП за профессионализм и слаженность действий! С первой минуты, как девочки оказались в больнице, медики делали всё, что в их силах», — сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
Напомним, 17 августа, находясь в квартире по улице Высотной, злоумышленница нанесла ножом телесные повреждения двум несовершеннолетним сестрам, после чего скрылась. Вскоре полиция ее задержала. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц. Кировский районный суд Уфы 18 августа избрал девушке-подростку меру пресечения: ее отправили в СИЗО на два месяца. Также эксперты проверят ее на вменяемость.
Ранее мама пострадавших девочек рассказала подробности трагедии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.