В Уфе мама пострадавших в резне девочек рассказала подробности трагедии

Старшая дочь, как только пришла в себя, рассказала матери о зверствах, которые сотворила ее подруга. Девочка до сих пор не понимает, за что ее пытались убить, конфликтов у них не было. Младшей дочери по увечьям досталось больше всего.

Обе девочки получили множественные колотые ножевые ранения в шейной области, грудной клетки и конечностей. Старшая девочка получила 13 ударов ножом в шею. Младшей попало по сонной артерии. Обе потеряли много крови. Благодаря медикам, оказавшим профессиональную помощь, пострадавших удалось спасти.

По словам женщины, обвиняемая в покушении на убийство не тронула ее сына. После происшествия он был в ужасном состоянии, все время плакал.

«Она прошла мимо него и целенаправленно шла резать младшую дочь», — говорит уфимка.

Только благодаря тому, что «гостья» не тронула мальчика, девочки выжили.

«Сын сначала хотел позвонить, но у него не получилось. Тогда он выбежал из квартиры, стал звать на помощь, соседи сначала не выходили. Тогда сын выбежал на улицу, схватил случайного прохожего, и они вместе вернулись в дом, вызвали экстренные службы», — поясняет мама детей.

Что касается родителей обвиняемой, то они не удосужились даже написать сообщение.

«Не спросили, как состояние девочек, не извинились, не предложили никакой помощи», — говорит собеседница.

Пока для всех остается загадкой, зачем и почему обвиняемая пришла резать двух девочек.

Ранее Кировский районный суд Уфы 18 августа избрал девушке-подростку меру пресечения: ее отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, 17 августа, находясь в квартире по улице Высотной, злоумышленница нанесла ножом телесные повреждения двум несовершеннолетним сестрам, после чего скрылась. Вскоре полиция ее задержала. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц. Накануне состояние пострадавших оценивалось как стабильно тяжёлое.