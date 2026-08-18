В Уфе девушку-подростка, порезавшую двух сестер, отправили в СИЗО

Кировский районный суд Уфы 18 августа избрал девушке-подростку меру пресечения: ее отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

«Суд согласился с доводами следствия о том, что, оставаясь на свободе и опасаясь наказания, обвиняемая может скрыться или оказать давление на участников процесса. Постановлением суда обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Постановление не вступило в законную силу», — проинформировали в инстанции.

Напомним, накануне, находясь в квартире по улице Высотной, злоумышленница нанесла ножом телесные повреждения двум несовершеннолетним сестрам, после чего скрылась. Вскоре полиция ее задержала. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц.

Пострадавшие находятся в больнице в стабильно тяжёлом состоянии. Как информировал минздрав РБ, есть небольшая положительная динамика.