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12:46 (UTC+5), 18 Августа 2026

Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в резне девочки из Уфы

Накануне несовершеннолетние сёстры с ножевыми ранениями были доставлены в больницу скорой медпомощи.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства здравоохранения РБ, пострадавшие находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Есть небольшая положительная динамика. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, девочка-подросток напала с ножом на сверстницу и ее малолетнюю сестру в их квартире на улице Высотной в Уфе. С ножевыми ранениями девочек доставили в больницу. Врачи экстренно приступили к операциям. Вчера старшая девочка находилась в крайне тяжелом состоянии. Состояние младшей оценивалось как тяжелое, стабильное.

В ближайшее время задержанной девочке изберут меру пресечения. Она обвиняется в покушении на убийство двух лиц.

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