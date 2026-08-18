Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в резне девочки из Уфы

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства здравоохранения РБ, пострадавшие находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Есть небольшая положительная динамика. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, девочка-подросток напала с ножом на сверстницу и ее малолетнюю сестру в их квартире на улице Высотной в Уфе. С ножевыми ранениями девочек доставили в больницу. Врачи экстренно приступили к операциям. Вчера старшая девочка находилась в крайне тяжелом состоянии. Состояние младшей оценивалось как тяжелое, стабильное.

В ближайшее время задержанной девочке изберут меру пресечения. Она обвиняется в покушении на убийство двух лиц.