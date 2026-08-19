В Уфе пострадавшая в резне девочка рассказала подробности нападения

Одна из пострадавших девочек пришла в сознание и рассказала «Честному репортажу» подробности жестокой расправы.

По ее словам, в тот день обвиняемая в покушении на убийство попросилась прийти в гости. По телефону она сказала, что ее третируют родители, и ей очень нужна поддержка. Бывшая одноклассница пустила ее к себе домой, где также находились ее младшие брат и сестра. Гостья попросила ее зайти в туалет, чтобы рассказать свою историю. После чего обняла, просила поддержать и внезапно несколько раз ударила девочку ножом. Та от боли начала терять сознание. Последнее, что она увидела — это как сверстница с ножом побежала в комнату к младшей сестре, которая лежала на кровати и играла в планшет. Ребенку она также нанесла несколько ударов. Крики услышал брат девочек. Он сразу же побежал в подъезд звать на помощь. Это спасло жизни его сестёр.

Отмечается, что конфликтных ситуаций между сверстницами не было. Пострадавшая девочка даже не знала, что обвиняемая приходила несколько раз к их дому и сидела там в черной маске.

Ранее Кировский районный суд Уфы 18 августа избрал девушке-подростку меру пресечения: ее отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, 17 августа, находясь в квартире по улице Высотной, злоумышленница нанесла ножом телесные повреждения двум несовершеннолетним сестрам, после чего скрылась. Вскоре полиция ее задержала. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц. Накануне состояние пострадавших оценивалось как стабильно тяжёлое.