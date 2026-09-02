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12:54 (UTC+5), 02 Сентября 2026

Уфимские врачи успешно приняли роды у пациентки с болезнью Виллебранда

Специалисты Республиканского перинатального центра помогли появиться на свет ребенку у женщины с редкой патологией — болезнью Виллебранда, нарушающей свертываемость крови.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Из-за недостатка фактора Виллебранда у таких пациенток высок риск массивной кровопотери во время родов.

Как отметили в пресс-службе минздрава РБ, ситуация осложнялась сопутствующими диагнозами: ранее скорректированным пороком сердца и высоким риском преждевременных родов. Ведение беременности требовало особого подхода. Специалисты перинатального центра вели пациентку совместно с гематологами РКБ им. Куватова. На протяжении всего срока они контролировали активность фактора в крови и заранее продумали алгоритмы действий для экстренных ситуаций.

Изначально женщина планировала кесарево сечение, но после обсуждения с врачами согласилась на естественные роды, которые в ее случае оказались более безопасными. В момент родов был введен искусственный фактор Виллебранда. Благодаря слаженной работе команды и постоянному контролю за показателями роды прошли успешно, без кровопотери. Теперь мама и малыш уже дома.

«Этот случай демонстрирует эффективность командной работы врачей в рамках национального проекта „Семья“, позволяющей добиваться благополучных исходов даже при сложных клинических задачах», — подчеркнули в минздраве РБ.

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