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12:09 (UTC+5), 31 Августа 2026

В Уфе студентка из-за болезни «грязных рук» лишилась селезенки и печени

У девушки диагностировали распространенный эхинококкоз.

Фото: Минздрав РБ | Пресс-служба
Ляйсан Закирова
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В Клиническую больницу скорой медицинской помощи Уфы поступила студентка с жалобами на слабость и интенсивные боли в животе. Обследование, включая КТ и МРТ, выявило множественные кисты в брюшной полости, огромную кисту в селезёнке, а левая доля печени оказалась полностью поражена образованиями размером до 10–12 см. Врачи заподозрили эхинококкоз, анализ крови на антитела подтвердил диагноз.

Хирурги полностью удалили поражённую селезёнку, левую долю печени и кисты в брюшной полости. Операция прошла успешно. Уже с первых суток состояние девушки значительно улучшилось, сообщили в минздраве Башкирии.

Эхинококкоз — хроническое паразитарное заболевание, которое поражает печень, лёгкие, головной мозг и другие органы. Кисты медленно сдавливают ткани, нарушают их функцию и отравляют организм продуктами жизнедеятельности. При разрыве образования возможен анафилактический шок. Врачи называют это болезнью «грязных рук»: паразит попадает в организм с пищей, при контакте с собаками и другими животными.

Часто болезнь протекает бессимптомно и выявляется случайно при диспансеризации или УЗИ.

Ранее «Башинформ» сообщал о состоянии девочек, пострадавших в резне в Уфе.

Минздрав РБ Пресс-служба
Фото: Минздрав РБ | Пресс-служба
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