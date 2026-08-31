В Уфе студентка из-за болезни «грязных рук» лишилась селезенки и печени

В Клиническую больницу скорой медицинской помощи Уфы поступила студентка с жалобами на слабость и интенсивные боли в животе. Обследование, включая КТ и МРТ, выявило множественные кисты в брюшной полости, огромную кисту в селезёнке, а левая доля печени оказалась полностью поражена образованиями размером до 10–12 см. Врачи заподозрили эхинококкоз, анализ крови на антитела подтвердил диагноз.

Хирурги полностью удалили поражённую селезёнку, левую долю печени и кисты в брюшной полости. Операция прошла успешно. Уже с первых суток состояние девушки значительно улучшилось, сообщили в минздраве Башкирии.

Эхинококкоз — хроническое паразитарное заболевание, которое поражает печень, лёгкие, головной мозг и другие органы. Кисты медленно сдавливают ткани, нарушают их функцию и отравляют организм продуктами жизнедеятельности. При разрыве образования возможен анафилактический шок. Врачи называют это болезнью «грязных рук»: паразит попадает в организм с пищей, при контакте с собаками и другими животными.

Часто болезнь протекает бессимптомно и выявляется случайно при диспансеризации или УЗИ.

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