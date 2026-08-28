В минздраве Башкирии сообщили о самочувствии пострадавших в резне девочек

Пострадавшие от нападения несовершеннолетние сёстры по-прежнему находятся в больнице. Об этом 28 августа сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

По его словам, состояние пострадавших от нападения сестёр сейчас оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Они проходят лечение в отделении детской хирургии БСМП. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, 17 августа, находясь в квартире по улице Высотной, злоумышленница нанесла ножом телесные повреждения двум несовершеннолетним сестрам, после чего скрылась. Вскоре полиция ее задержала. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц. Кировский районный суд Уфы 18 августа избрал девушке-подростку меру пресечения: ее отправили в СИЗО на два месяца. Также эксперты проверят ее на вменяемость.

Ранее мама пострадавших девочек рассказала подробности трагедии.