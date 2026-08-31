В минздраве Башкирии сообщили о самочувствии жертв нескольких ДТП

Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, в Стерлитамакском районе в субботу легковая машина врезалась в грузовик. Пострадавших доставили в больницу Стерлитамака. Малолетний ребёнок находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Двое взрослых — средней степени тяжести, состояние стабильное. Им оказывается медпомощь в отделении травматологии.
В субботу в Бирском районе был совершён наезд на пешеходов. Двух подростков с различными травмами доставили в больницу. Одна из пострадавших госпитализирована. Её состояние оценивается как средней степени тяжести. Вторая пострадавшая после оказания медпомощи была отпущена на амбулаторное лечение.
В пятницу вечером в Стерлитамакском районе подросток на мотоцикле сбил пешеходов. В результате пострадали два пожилых человека. Их доставили в больницу Стерлитамака. После оказания медпомощи пациентов отправили на амбулаторное лечение.
Ранее в ГАИ Башкирии прокомментировали резонансное задержание мотоциклиста.
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