В ГАИ Башкирии прокомментировали резонансное задержание мотоциклиста

В соцсетях появилась информация о том, что сотрудники ГАИ на иномарке без номеров догнали мотоциклиста и грубо остановили его, повредив транспортное средство. Они выписали ему два протокола и отпустили.

В управлении госавтоинспекции по РБ разъяснили обстоятельства произошедшего. По данным ведомства, 28 августа в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мототехника» на проспекте Октября в Уфе сотрудники ДПС предприняли попытку остановить мотоцикл.

Водитель не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке и попытался скрыться. Для пресечения противоправных действий и предотвращения дальнейшего движения мотоциклистов сотрудники полиции привлекли водителя автомобиля «Порш», находившегося поблизости, с просьбой следовать за нарушителями.

«Впоследствии на площади Володарского один из мотоциклистов остановился на запрещающий сигнал светофора, где к нему на гражданском автомобиле подъехал сотрудник полиции. При виде представителя власти одному из водителей мотоцикла удалось уехать, а второй не удержал равновесие и опрокинулся вместе с транспортным средством», — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанного мужчины составили административные материалы по статье «управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке» и «отсутствие полиса ОСАГО». Личность второго водителя мотоцикла устанавливается.

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