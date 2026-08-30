На дорогах Башкирии массово проверяют транспорт

Сегодня в утренние часы сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС, сообщает ГИБДД по РБ.

Госавтоинспекции несут службу на автодорогах:

М-5 "Урал" (1307 и 1495 км);

Уфа-Оренбург (206 км);

Уфа-Бирск-Янаул (103 км);

Уфа-Белорецк (204 км).

Мероприятия направлены на повышение безопасности на дорогах и профилактику нарушений правил дорожного движения. Водителям следует соблюдать скоростной режим, иметь при себе все необходимые документы и быть готовыми к возможной остановке для проверки.