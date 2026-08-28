Суббота, 29 Августа 2026
Уфа
+10 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Медицина
14:01 (UTC+5), 28 Августа 2026

В Башкирии врачи спасли мужчину с ножевым ранением грудной клетки

В приёмное отделение Благовещенской ЦРБ поступил пациент с тяжёлым ранением грудной клетки.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Прослушать статью:

Своевременные действия медицинского персонала позволили перевести ситуацию в контролируемую. Мужчину экстренно взяли на операционный стол для первичной ревизии раны.

В ходе вмешательства хирурги обнаружили повреждение лёгочной паренхимы. Как пояснил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, такая травма несёт серьёзные риски: возможно развитие пневмоторакса (попадание воздуха в плевральную полость), гемоторакса (скопление крови) или продолжающегося лёгочного кровотечения.

Чтобы определить оптимальный объём вмешательства и исключить сопутствующие повреждения, было принято решение привлечь к консультации специалиста более высокого профиля — торакального хирурга из Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова. Совместная работа врачей позволила детально проанализировать ситуацию. Специалисты согласовали тактику. Пациенту требовалось более углублённое вмешательство — ушивание дефекта лёгкого, санация плевральной полости и установка дренажа для отведения содержимого.

В итоге операция прошла успешно, жизнеугрожающие последствия были устранены. Пациента уже выписали из больницы.

Ранее психолог из Уфы рассказала, как помочь первоклассникам привыкнуть к школе.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru