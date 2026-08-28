В Башкирии врачи спасли мужчину с ножевым ранением грудной клетки

Своевременные действия медицинского персонала позволили перевести ситуацию в контролируемую. Мужчину экстренно взяли на операционный стол для первичной ревизии раны.

В ходе вмешательства хирурги обнаружили повреждение лёгочной паренхимы. Как пояснил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, такая травма несёт серьёзные риски: возможно развитие пневмоторакса (попадание воздуха в плевральную полость), гемоторакса (скопление крови) или продолжающегося лёгочного кровотечения.

Чтобы определить оптимальный объём вмешательства и исключить сопутствующие повреждения, было принято решение привлечь к консультации специалиста более высокого профиля — торакального хирурга из Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова. Совместная работа врачей позволила детально проанализировать ситуацию. Специалисты согласовали тактику. Пациенту требовалось более углублённое вмешательство — ушивание дефекта лёгкого, санация плевральной полости и установка дренажа для отведения содержимого.

В итоге операция прошла успешно, жизнеугрожающие последствия были устранены. Пациента уже выписали из больницы.

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