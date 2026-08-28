В Башкирии врачи спасли мужчину с ножевым ранением грудной клетки

Своевременные действия медицинского персонала позволили перевести ситуацию в контролируемую. Мужчину экстренно взяли на операционный стол для первичной ревизии раны.
В ходе вмешательства хирурги обнаружили повреждение лёгочной паренхимы. Как пояснил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, такая травма несёт серьёзные риски: возможно развитие пневмоторакса (попадание воздуха в плевральную полость), гемоторакса (скопление крови) или продолжающегося лёгочного кровотечения.
Чтобы определить оптимальный объём вмешательства и исключить сопутствующие повреждения, было принято решение привлечь к консультации специалиста более высокого профиля — торакального хирурга из Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова. Совместная работа врачей позволила детально проанализировать ситуацию. Специалисты согласовали тактику. Пациенту требовалось более углублённое вмешательство — ушивание дефекта лёгкого, санация плевральной полости и установка дренажа для отведения содержимого.
В итоге операция прошла успешно, жизнеугрожающие последствия были устранены. Пациента уже выписали из больницы.
Ранее психолог из Уфы рассказала, как помочь первоклассникам привыкнуть к школе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.