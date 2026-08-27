Врачи в Тюмени вернули лицо пациенту с 4-й стадией рака

Тюменские онкологи спасли мужчину, у которого редкая опухоль годами «маскировалась» под насморк. Андрей (имя изменено — прим. ред.) несколько лет терпел заложенность носа, списывая на аллергию и простуду, поэтому врачи сначала выписывали только капли. Об этом пишет tmn.aif.ru.

Всё изменилось, когда у жителя из носа пошла кровь, которую не могли остановить. В больнице мужчину сразу направили к ЛОРу, сделали КТ, а затем — в онкодиспансер. Диагноз оказался страшным: рак носовых пазух и левого глаза IV стадии.

Пациента прооперировали: удалили опухоль и пораженные ткани, затем провели химиолучевую терапию. После года реабилитации хирурги пересадили мужчине на лицо кожно-мышечный лоскут с другого участка тела. Трансплантат прижился без осложнений.

Сейчас тюменец уже находится дома, но продолжает наблюдаться у врачей.

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