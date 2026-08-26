Настоящее чудо: в Башкирии врачи подняли на ноги подростка после аварии

Всего за год упорной работы специалисты реабилитации РДКБ совершили настоящее чудо, помогли юноше встать на ноги после страшной аварии.

Подросток пострадал в лобовом столкновении легкового автомобиля и КамАЗа. Он находился на переднем пассажирском сиденье и принял весь удар на себя. Сразу после аварии он поступил в Баймакскую ЦРБ в критическом состоянии: тяжелейшие травмы головного мозга, множественные закрытые переломы костей черепа, челюсти и бёдер, массивные кровоизлияния, травматический шок.

Первый бой за жизнь мальчика приняли врачи районной больницы совместно с травматологами РДКБ. Они провели сложнейшие операции и буквально по крупицам сохранили структуру конечностей. Это позволило безопасно эвакуировать пациента в Уфу с помощью санитарной авиации.

Как только жизненно важные функции организма были стабилизированы, началась долгая и кропотливая борьба за возвращение к привычной жизни. В отделение медицинской реабилитации для детей №1 РДКБ, которое работает на базе современного реабилитационного комплекса «Салют», ребенок попал тяжелым, лежачим пациентом. Но после двух курсов интенсивных занятий теперь передвигается полностью самостоятельно.

Впереди у подростка еще несколько реконструктивных операций по исправлению дефектов костей. Но благодаря его собственному упорству и профессионализму врачей, у парня есть все шансы вернуться к прежнему образу жизни, подчеркнул министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Ранее врач-анестезиолог-реаниматолог Ильгиз Мустафин спас пассажирку на борту рейса Уфа — Хургада, писал «Башинформ».