Врач из Башкирии спас пассажирку на борту рейса Уфа — Хургада

Как сообщили в пресс-службе Месягутовской центральной районной больницы, в ночь с 21 на 22 августа на рейсе Уфа — Хургада одной из пассажирок внезапно стало плохо: женщина потеряла сознание, у неё резко снизилось артериальное давление. Экипаж обратился к пассажирам с вопросом, есть ли среди них врач. На борту оказался врач-анестезиолог-реаниматолог Ильгиз Мустафин, он летел этим рейсом в отпуск.

Медик оперативно оценил состояние женщины, оказал необходимую помощь и смог стабилизировать её самочувствие прямо во время полёта. Ситуация была настолько серьёзной, что командир воздушного судна уточнял, требуется ли экстренная посадка. Но благодаря своевременным и профессиональным действиям Ильгиза Флорисовича необходимость в посадке отпала.

Полёт продолжился в штатном режиме, пассажирка была под наблюдением, и самолёт благополучно долетел до Хургады.

«Для Ильгиза Флорисовича это не первый подобный случай: ранее ему уже приходилось оказывать медицинскую помощь пассажиру прямо на борту самолёта. Гордимся нашими врачами, которые остаются профессионалами в любой ситуации — не только в стенах больницы, но и на высоте нескольких тысяч метров», — отметили в больнице.

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