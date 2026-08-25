Многодетный отец из Башкирии спас тонущего двухлетнего мальчика

Обычный летний день в селе Калтасы для одной из семей едва не обернулся трагедией. Как рассказала официальный представитель МВД России по Калтасинскому району Айгуль Галиева, двухлетний малыш катался на беговеле. Его родители отвлеклись буквально на минуту и мальчик за считанные секунды съехал по улице прямо в реку.

Осознав, что сына нет во дворе, испуганная мать бросилась на поиски. Соседка подсказала, что видела мальчика, направляющегося к воде. Женщина прибежала к реке и увидела, что её ребёнок тонет. Она мгновенно прыгнула в воду, и в этот критический момент на помощь подоспел Александр Зайгин. Он сориентировался за доли секунды и бросился в воду.

Мать передала сына Александру. На берегу он до приезда бригады скорой медицинской помощи начал экстренную реанимацию: делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца крошечной грудной клетки. Примерно через минуту мальчик смог дышать самостоятельно.

Александр — многодетный отец, воспитывающий троих сыновей. Свой поступок он подвигом не считает. Он отметил, что на его месте так поступил бы каждый. Главное, что ребёнка удалось спасти, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

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