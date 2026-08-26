В Челябинске спасли пациента с пробитым сердцем

Сложнейшую операцию по извлечению кава-фильтра, предназначенного для улавливания тромбов, провели в Челябинской областной клинической больнице. Устройство мигрировало из вены в сердце, пробив его стенку.
Как сообщает 1obl.ru, пациент Сергей Инсарский поступил в ЧОКБ в критическом состоянии после того, как установленный ранее венозный фильтр-«зонтик» не выдержал давления крупного тромба. Сгусток выдавил конструкцию в легочную артерию, а сам металлический каркас оказался в правом предсердии, продырявив его стенку. Дополнительно имплант повредил трехстворчатый клапан и вызвал сдавливание сердца скопившейся кровью.
По словам медиков, тонкие спицы фильтра делали невозможным его эндоскопическое извлечение — процедура грозила гибелью мужчины. Хирургам пришлось проводить полостную операцию на открытом сердце. Вмешательство включало удаление фильтра, извлечение тромбов из легочной артерии, ушивание предсердия и восстановление всех створок клапана, что позволило избежать установки протеза.
Сейчас состояние жителя стабильное, одышка купирована. Он находится под амбулаторным наблюдением, проходит инструментальную диагностику и получает антикоагулянтную терапию для профилактики тромбообразования.
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