Пострадавшие в резне девочки по-прежнему находятся в больнице Уфы

Пострадавшие от нападения несовершеннолетние сёстры по-прежнему находятся в больнице. Об этом 24 августа сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

По его словам, состояние пациенток оценивается как тяжёлое, стабильное. Врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь.

Напомним, 17 августа, находясь в квартире по улице Высотной, злоумышленница нанесла ножом телесные повреждения двум несовершеннолетним сестрам, после чего скрылась. Вскоре полиция ее задержала. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц. Кировский районный суд Уфы 18 августа избрал девушке-подростку меру пресечения: ее отправили в СИЗО на два месяца. Также эксперты проверят ее на вменяемость.

Ранее мама пострадавших девочек рассказала подробности трагедии.