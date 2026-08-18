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16:09 (UTC+5), 18 Августа 2026

Цифровая система здравоохранения Башкирии названа одной из крупнейших в РФ

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Иван Вавилов

Свыше 4,5 миллиона медицинских карт жителей Башкирии ежедневно обрабатываются в единой госинформсистеме здравоохранения республики. Об этом сообщил вице-премьер РБ Олег Ли в ходе рабочей поездки в столичную ГКБ № 13.

«Она является одной из крупнейших в России и объединяет множество всех информационных систем здравоохранения, которыми каждый день пользуются сотни тысяч наших жителей и врачей», — подчеркнул Олег Ли.

По его словам, такой объем данных становится большим подспорьем для развития ИИ-технологий.

«Сейчас в Башкирии работают шесть сервисов поддержки принятия врачебных решений, которые анализируют радиологические изображения. Кроме того, по поручению Главы республики Радия Хабирова правительство приступило к обновлению серверных мощностей информсистем. Это необходимо в том числе для того, чтобы развивать и внедрять современные решения на основе ИИ для диагностики заболеваний», — пояснил вице-премьер РБ.

Ранее в Башкирии определили ключевые цели развития ИИ в медицине.

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