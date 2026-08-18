В Башкирии определили ключевые цели развития ИИ в медицине

Об этом заявил вице-премьер Башкирии Олег Ли во время рабочего визита в городскую клиническую больницу № 13 Уфы.
Как подчеркнул он, при внедрении ИИ важно одновременно развивать современное оборудование, использовать проверенные алгоритмы и пополнять сферу здравоохранения необходимыми кадрами.
«Но наша самая главная задача сегодня — обеспечить непрерывность функционирования всех информационных систем здравоохранения, которыми пользуются ежедневно сотни тысяч жителей нашей республики и врачей. Кстати, все эти сервисы объединены в большую государственную информационную систему здравоохранения, которая является одной из крупнейших в России. В ней ежедневно обрабатывается более 4,5 млн медицинских карт жителей», — прокомментировал Олег Ли.
По его словам, такой объем данных становится большим подспорьем для развития ИИ-технологий.
«Сейчас в Башкирии работают шесть сервисов поддержки принятия врачебных решений, которые анализируют радиологические изображения. Кроме того, по поручению Главы республики Радия Хабирова правительство приступило к обновлению серверных мощностей информсистем. Это необходимо в том числе для того, чтобы развивать и внедрять современные решения на основе ИИ для диагностики заболеваний», — пояснил вице-премьер РБ.
Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин отметил, что регион уже обладает серьезным опытом цифровизации медицины.
«Башкортостан отличается высокой цифровой зрелостью в сфере цифровой медицины, и это подтверждает минздрав России. Здесь работает очень сильная команда, которая готова к изменениям. И, конечно, искусственный интеллект — это уже настоящее, это то, чем пользуются врачи в своей рутинной практике каждый день», — сказал Рахматуллин.
Одним из таких решений он назвал интерпретацию электрокардиограмм.
«В каждом фельдшерско-акушерском пункте республики есть цифровой ЭКГ-аппарат: исследование можно сделать на месте, после чего его сразу анализирует Центр управления сердечно-сосудистыми рисками и маршрутизирует пациента. Это напрямую помогает спасать жизни. Еще один пример — интеллектуальный голосовой помощник, который помогает контакт-центру быстрее обрабатывать обращения и записывать больше пациентов на прием», — сообщил глава минздрава РБ.
Отдельно Рахматуллин рассказал о системе поддержки принятия врачебных решений WebioMed. Она анализирует медицинские данные пациента и обращает внимание врача на определенные риски — например, сердечно-сосудистых заболеваний или сахарного диабета.
Так, WebioMed уже проанализировала 4,79 млн электронных медицинских карт жителей Башкирии. У 1,59 млн пациентов система выявила высокие риски. Такой анализ позволяет оценивать вероятность развития заболеваний еще до появления их явных симптомов.
Еще одно важное направление — работа с медицинскими изображениями. Искусственный интеллект помогает интерпретировать рентгеновские и КТ-исследования, а также маммограммы, позволяя врачам быстрее обрабатывать большее количество снимков и обращать внимание на возможные изменения.
В частности, в 13-й горбольнице ИИ уже проанализировал почти 6,5 тысячи исследований КТ, МРТ и маммографии. В 40% случаев система обнаружила признаки возможных патологий. При этом ИИ используется именно как второе мнение и не заменяет врача.
От внедрения таких технологий выигрывают и медики, и пациенты. Врач получает дополнительный инструмент для анализа исследований, а у пациента появляется больше времени на непосредственное общение со специалистом и возможность задать вопросы, которые его беспокоят.
«Следующий этап, кроме укрепления материально-технической базы и серверных мощностей, это, конечно, развитие радиологической и лабораторной служб, потому что там для аналитики у нас есть очень много возможностей. Это опять-таки поддержка принятия врачебных решений, расширение спектра наименований номенклатур», — сказал Айрат Рахматуллин.
В ГКБ № 13 технологии искусственного интеллекта помогают не только непосредственно в диагностике, но и в организации работы медиков. Как поделился главный врач учреждения Булат Гарифуллин, оказание помощи пациенту — это всегда совместная работа большого количества специалистов: от сотрудников, которые берут и транспортируют анализы, до тех, кто их исследует и интерпретирует.
«Важно, что в оказании медпомощи каждому человеку участвует не один врач, а огромное количество людей, которые забирают кровь, транспортируют, анализируют, кто-то её интерпретирует. И система ИИ помогает убрать „швы“ между этими специалистами, быстрее передавать информацию, особенно если она очень значима. Теперь для принятия решений у врачей тратится гораздо меньше времени, и в целом ИИ позволяет принять правильное решение в гораздо большем количестве случаев», — объяснил он в интервью корреспонденту ИА «Башинформ».
При этом медики подчеркивают: речь идет не о замене врача искусственным интеллектом. Задача технологии — взять на себя часть рутины, помочь обработать большой объем информации и вовремя обратить внимание медика на возможные риски.
Для дальнейшего развития таких решений необходима надежная вычислительная инфраструктура, способная справляться с большими объемами данных. Не менее важны сертифицированные сервисы, эффективность которых подтверждена клиническими исследованиями.
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