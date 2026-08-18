В Башкирии определили ключевые цели развития ИИ в медицине

Отдельно Рахматуллин рассказал о системе поддержки принятия врачебных решений WebioMed. Она анализирует медицинские данные пациента и обращает внимание врача на определенные риски — например, сердечно-сосудистых заболеваний или сахарного диабета.

Так, WebioMed уже проанализировала 4,79 млн электронных медицинских карт жителей Башкирии. У 1,59 млн пациентов система выявила высокие риски. Такой анализ позволяет оценивать вероятность развития заболеваний еще до появления их явных симптомов.

Еще одно важное направление — работа с медицинскими изображениями. Искусственный интеллект помогает интерпретировать рентгеновские и КТ-исследования, а также маммограммы, позволяя врачам быстрее обрабатывать большее количество снимков и обращать внимание на возможные изменения.

В частности, в 13-й горбольнице ИИ уже проанализировал почти 6,5 тысячи исследований КТ, МРТ и маммографии. В 40% случаев система обнаружила признаки возможных патологий. При этом ИИ используется именно как второе мнение и не заменяет врача.

От внедрения таких технологий выигрывают и медики, и пациенты. Врач получает дополнительный инструмент для анализа исследований, а у пациента появляется больше времени на непосредственное общение со специалистом и возможность задать вопросы, которые его беспокоят.

«Следующий этап, кроме укрепления материально-технической базы и серверных мощностей, это, конечно, развитие радиологической и лабораторной служб, потому что там для аналитики у нас есть очень много возможностей. Это опять-таки поддержка принятия врачебных решений, расширение спектра наименований номенклатур», — сказал Айрат Рахматуллин.