Четверг, 20 Августа 2026
Уфа
+24 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Технологии
13:34 (UTC+5), 18 Августа 2026

В Башкирии определили ключевые цели развития ИИ в медицине

Искусственный интеллект сегодня становится надежным помощником врача, который позволяет повышать качество диагностики и, что особенно важно, смещать акцент с эпизодического лечения на постоянный мониторинг состояния здоровья пациентов, в том числе дистанционный.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
Прослушать статью:

Об этом заявил вице-премьер Башкирии Олег Ли во время рабочего визита в городскую клиническую больницу № 13 Уфы.

Как подчеркнул он, при внедрении ИИ важно одновременно развивать современное оборудование, использовать проверенные алгоритмы и пополнять сферу здравоохранения необходимыми кадрами.

«Но наша самая главная задача сегодня — обеспечить непрерывность функционирования всех информационных систем здравоохранения, которыми пользуются ежедневно сотни тысяч жителей нашей республики и врачей. Кстати, все эти сервисы объединены в большую государственную информационную систему здравоохранения, которая является одной из крупнейших в России. В ней ежедневно обрабатывается более 4,5 млн медицинских карт жителей», — прокомментировал Олег Ли.
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

По его словам, такой объем данных становится большим подспорьем для развития ИИ-технологий.

«Сейчас в Башкирии работают шесть сервисов поддержки принятия врачебных решений, которые анализируют радиологические изображения. Кроме того, по поручению Главы республики Радия Хабирова правительство приступило к обновлению серверных мощностей информсистем. Это необходимо в том числе для того, чтобы развивать и внедрять современные решения на основе ИИ для диагностики заболеваний», — пояснил вице-премьер РБ.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин отметил, что регион уже обладает серьезным опытом цифровизации медицины.

«Башкортостан отличается высокой цифровой зрелостью в сфере цифровой медицины, и это подтверждает минздрав России. Здесь работает очень сильная команда, которая готова к изменениям. И, конечно, искусственный интеллект — это уже настоящее, это то, чем пользуются врачи в своей рутинной практике каждый день», — сказал Рахматуллин.

Одним из таких решений он назвал интерпретацию электрокардиограмм.

«В каждом фельдшерско-акушерском пункте республики есть цифровой ЭКГ-аппарат: исследование можно сделать на месте, после чего его сразу анализирует Центр управления сердечно-сосудистыми рисками и маршрутизирует пациента. Это напрямую помогает спасать жизни. Еще один пример — интеллектуальный голосовой помощник, который помогает контакт-центру быстрее обрабатывать обращения и записывать больше пациентов на прием», — сообщил глава минздрава РБ.
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Отдельно Рахматуллин рассказал о системе поддержки принятия врачебных решений WebioMed. Она анализирует медицинские данные пациента и обращает внимание врача на определенные риски — например, сердечно-сосудистых заболеваний или сахарного диабета.

Так, WebioMed уже проанализировала 4,79 млн электронных медицинских карт жителей Башкирии. У 1,59 млн пациентов система выявила высокие риски. Такой анализ позволяет оценивать вероятность развития заболеваний еще до появления их явных симптомов.

Еще одно важное направление — работа с медицинскими изображениями. Искусственный интеллект помогает интерпретировать рентгеновские и КТ-исследования, а также маммограммы, позволяя врачам быстрее обрабатывать большее количество снимков и обращать внимание на возможные изменения.

В частности, в 13-й горбольнице ИИ уже проанализировал почти 6,5 тысячи исследований КТ, МРТ и маммографии. В 40% случаев система обнаружила признаки возможных патологий. При этом ИИ используется именно как второе мнение и не заменяет врача.

От внедрения таких технологий выигрывают и медики, и пациенты. Врач получает дополнительный инструмент для анализа исследований, а у пациента появляется больше времени на непосредственное общение со специалистом и возможность задать вопросы, которые его беспокоят.

«Следующий этап, кроме укрепления материально-технической базы и серверных мощностей, это, конечно, развитие радиологической и лабораторной служб, потому что там для аналитики у нас есть очень много возможностей. Это опять-таки поддержка принятия врачебных решений, расширение спектра наименований номенклатур», — сказал Айрат Рахматуллин.
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 13

В ГКБ № 13 технологии искусственного интеллекта помогают не только непосредственно в диагностике, но и в организации работы медиков. Как поделился главный врач учреждения Булат Гарифуллин, оказание помощи пациенту — это всегда совместная работа большого количества специалистов: от сотрудников, которые берут и транспортируют анализы, до тех, кто их исследует и интерпретирует.

«Важно, что в оказании медпомощи каждому человеку участвует не один врач, а огромное количество людей, которые забирают кровь, транспортируют, анализируют, кто-то её интерпретирует. И система ИИ помогает убрать „швы“ между этими специалистами, быстрее передавать информацию, особенно если она очень значима. Теперь для принятия решений у врачей тратится гораздо меньше времени, и в целом ИИ позволяет принять правильное решение в гораздо большем количестве случаев», — объяснил он в интервью корреспонденту ИА «Башинформ».

При этом медики подчеркивают: речь идет не о замене врача искусственным интеллектом. Задача технологии — взять на себя часть рутины, помочь обработать большой объем информации и вовремя обратить внимание медика на возможные риски.

Для дальнейшего развития таких решений необходима надежная вычислительная инфраструктура, способная справляться с большими объемами данных. Не менее важны сертифицированные сервисы, эффективность которых подтверждена клиническими исследованиями.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru