Плановая маммография спасла жизнь 70-летней жительнице Башкирии

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин рассказал историю пациентки, у которой благодаря плановому обследованию выявили онкологию на ранней стадии.

70-летняя уфимка пришла на приём в поликлинику, чтобы пройти плановую маммографию по возрасту. Женщина не предъявляла никаких жалоб — просто ответственно подошла к своему здоровью. На снимке в отделении лучевой диагностики специалисты заметили небольшое образование в молочной железе.

Пациентку немедленно направили к онкологу, провели УЗИ для уточнения картины, а затем отправили на биопсию в Республиканский клинический онкологический диспансер. Опасения врачей подтвердились: опухоль левой молочной железы.

Благодаря слаженной работе диагностов и хирургов пациентка была своевременно прооперирована. Сейчас она проходит реабилитацию, прогнозы врачей благоприятные: болезнь выявили на той стадии, когда медицинская помощь может быть максимально эффективной.

«Эта история — результат профессиональной работы врачей. Но есть одно „но“. Система бессильна без главного участника — вас. Важны ваше внимательное отношение к своему здоровью и забота о себе», — подчеркнул министр.

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