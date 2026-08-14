Плановая маммография спасла жизнь 70-летней жительнице Башкирии

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин рассказал историю пациентки, у которой благодаря плановому обследованию выявили онкологию на ранней стадии.
70-летняя уфимка пришла на приём в поликлинику, чтобы пройти плановую маммографию по возрасту. Женщина не предъявляла никаких жалоб — просто ответственно подошла к своему здоровью. На снимке в отделении лучевой диагностики специалисты заметили небольшое образование в молочной железе.
Пациентку немедленно направили к онкологу, провели УЗИ для уточнения картины, а затем отправили на биопсию в Республиканский клинический онкологический диспансер. Опасения врачей подтвердились: опухоль левой молочной железы.
Благодаря слаженной работе диагностов и хирургов пациентка была своевременно прооперирована. Сейчас она проходит реабилитацию, прогнозы врачей благоприятные: болезнь выявили на той стадии, когда медицинская помощь может быть максимально эффективной.
«Эта история — результат профессиональной работы врачей. Но есть одно „но“. Система бессильна без главного участника — вас. Важны ваше внимательное отношение к своему здоровью и забота о себе», — подчеркнул министр.
Ранее в минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.