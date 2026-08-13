Стало известно о состоянии пострадавших во время атаки БПЛА в Башкирии

В минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при сегодняшней атаке БПЛА. По данным ведомства, два человека находятся в больнице, получают всю необходимую помощь. Угрозы их жизни нет.

Напомним, сегодня над Башкирией сбили 21 беспилотник. 16 сбили в Салавате, еще пять пытались ударить по крупному логистическому центру Wildberries в Чишминском районе.