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15:57 (UTC+5), 13 Августа 2026

В Стерлитамаке более 41 тысячи детей прошли диспансеризацию

Для детей, посещающих школы и детские сады, осмотры организуют медицинские работники непосредственно в образовательных учреждениях.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

В Стерлитамакской городской больнице №1 подвели промежуточные итоги детской диспансеризации. С начала года профилактические осмотры там прошли уже 41 тысяча юных пациентов, сообщили в медучреждении.

Для удобства родителей в городе организована централизованная площадка для прохождения детских профосмотров. Она работает в детском поликлиническом отделении №1 по адресу: улица Патриотическая, 59. Все ключевые специалисты принимают в одном месте, что сокращает время на обследование.

Чтобы попасть на профосмотр, необходимо обратиться к участковому педиатру по месту прикрепления ребёнка. Врач выдаст маршрутный лист с точной датой визита и перечнем необходимых специалистов. Для детей, посещающих школы и детские сады, осмотры организуют медицинские работники непосредственно в образовательных учреждениях.

Ранее в Башкирии обновили даты «Ночной диспансеризации».

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