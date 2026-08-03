В Башкирии обновили даты «Ночной диспансеризации»

В Башкирии продолжается акция «Ночная диспансеризация». Как сообщили в региональном минздраве, даты проведения ближайших обследований изменены.
Пройти комплексное медицинское обследование без отрыва от работы теперь можно будет 5 и 19 августа с 20:00 до 24:00. Поликлиники будут открыты вечером, чтобы жители республики могли уделить время своему здоровью после трудового дня.
Акция проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и направлена на раннее выявление заболеваний, когда назначенное лечение наиболее эффективно.
Список медорганизаций, участвующих в акции, можно посмотреть ниже.
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