В Башкирии врачи обнаружили 168 подозрений на рак

В Башкирии с начала проведения акции «Здоровая республика — здоровый регион», а она действует в регионе с 13 апреля, специалисты провели более 151 тысячи осмотров, в том числе более 40 тысяч рентген-обследований в 325 деревнях и сёлах республики.

За это время мобильные бригады медиков выявили у населения почти три тысячи подозрений на социально значимые заболевания. Из них 168 подозрений на рак. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Ранее он рассказал о графике работы в районах республики «поездов здоровья». Подробнее читайте в этой публикации «Башинформа».