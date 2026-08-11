«Поезда здоровья» приедут в населённые пункты семи районов Башкирии

Как сообщил на оперативном совещании в ЦУРе министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, мобильные бригады медиков посетят населённые пункты Уфимского, Караидельского, Куюргазинского, Кугарчинского, Миякинского, Кигинского и Зилаирского районов.
С начала проведения акции «Здоровая республика — здоровый регион» специалисты провели 151 535 осмотров, в том числе более 40 тысяч рентген-обследований в 325 деревнях и сёлах Башкирии.
Напомним, для более широкого охвата населения медицинской помощью минздрав республики закупил дополнительно четыре специализированных автомобиля. Медицинские комплексы на колёсах будут предназначены для осмотра детского населения. По словам Рахматуллина, новые автомобили проходят дооснащение и уже в ближайшее время начнут работать по назначению.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.