«Поезда здоровья» приедут в населённые пункты семи районов Башкирии

Как сообщил на оперативном совещании в ЦУРе министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, мобильные бригады медиков посетят населённые пункты Уфимского, Караидельского, Куюргазинского, Кугарчинского, Миякинского, Кигинского и Зилаирского районов.

С начала проведения акции «Здоровая республика — здоровый регион» специалисты провели 151 535 осмотров, в том числе более 40 тысяч рентген-обследований в 325 деревнях и сёлах Башкирии.

Напомним, для более широкого охвата населения медицинской помощью минздрав республики закупил дополнительно четыре специализированных автомобиля. Медицинские комплексы на колёсах будут предназначены для осмотра детского населения. По словам Рахматуллина, новые автомобили проходят дооснащение и уже в ближайшее время начнут работать по назначению.