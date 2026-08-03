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13:50 (UTC+5), 03 Августа 2026

Радий Хабиров потребовал внимательного отношения врачей к пациентам

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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В Башкирии продолжится повышенное внимание к ситуации, касающейся неэтичного поведения врачей по отношению к пациентам и несвоевременного ими получения быстрой и эффективной медпомощи. Об этом ещё раз напомнил Глава республики Радий Хабиров во время оперативного совещания правительства в ЦУРе.

На прошлой неделе выяснилось, что жительница Бураевского района пожаловалась на ЦРБ муниципалитета. Её претензии касались госпитализации родственника, а также чистоты в палатах медицинского учреждения.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин заверил, что вопрос изучается и все необходимые меры по устранению проблемы будут приняты.

«По части фактов есть подтверждения, будем принимать решения», — доложил Айрат Рахматуллин.

Радий Хабиров отметил, что его цель — борьба с такими нарушениями. Руководитель республики подчеркнул, что болеющий человек беззащитен. Когда он приходит на приём к врачу и сталкивается с отказом в помощи, это наихудший сценарий, который только можно представить.

На связь с ЦУРом вышел главврач Бураевской ЦРБ Радик Хасанов. Он пояснил, что ситуация изучена и взята на контроль.

«Пациент обратился восьмого числа /июля/ к дежурному врачу. Он осмотрен, ему оказана неотложная помощь и назначено дообследование. В течение двух дней, девятого и десятого /июля/ он дообследован, сделали УЗИ, анализы. На третий день, одиннадцатого числа он был на приёме у хирурга в РКБ (имени Куватова в Уфе)», — сказал Радик Хасанов.

«Разберитесь, мне доложите. Понятно, что есть регламент. Но, если человек обратился с болью, надо принимать меры и помочь ему. Не надо бездушия», — сказал Радий Хабиров и подчеркнул, что в РКБ люди приезжают с районов, зачастую уставшие. Поэтому важно, чтобы главное республиканское медучреждение оказывало внимание своим пациентам.

«Мы этим будем заниматься системно. Это не судорожная разовая реакция, а продуманная государственная политика. Мне ЦУР даёт аналитику и мы видим, что такие факты имеют место быть. Будем эти факты изживать. Если кто не слышит, значит будет искать другую работу», — отметил Глава Башкирии.

Напомним, ранее Радий Хабиров возмутился грубостью и хамством врачей Башкирии.

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