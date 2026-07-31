В Башкирии садовый секатор впился в лицо подростку

В Дюртюлинском районе врачи помогли подростку, в лицо которому вонзился садовый инструмент. Мальчик баловался с братом, один из них размахивал секатором. В какой-то момент ручка секатора сорвалась и впилась в щеку второго, застряв в верхней челюсти. Пострадавшего экстренно привезли в районную больницу.
Врачи сразу поняли, что это не просто травма мягких тканей. Секатор вошёл глубоко. Экстренная компьютерная томография показала пугающую картину: инструмент на три сантиметра вонзился в полость пазухи, а до глазницы оставался всего миллиметр. Одно неверное движение, и последствия для зрения могли стать необратимыми.
Врачи приняли решение немедленно оперировать. Сложность заключалась в том, чтобы извлечь металлический фрагмент, не повредив окружающие сосуды, ветви лицевого нерва и саму глазницу.
«Благодаря мастерству хирурга и слаженности всей дежурной бригады операция прошла успешно. Инородное тело удалено через минимально возможный доступ, повреждённые стенки пазухи восстановлены, костные структуры сохранены, наложены швы. Сейчас состояние мальчика стабильное. Он в сознании, угрозы жизни и зрению нет», - сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
В настоящее время ребенок находится под круглосуточным наблюдением врачей в травматологическом отделении. Впереди его ждёт курс лечения для исключения воспаления пазух и реабилитация.
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