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09:43 (UTC+5), 31 Июля 2026

В Башкирии садовый секатор впился в лицо подростку

Ребенок едва не остался без глаза.

Фото: Айрат Рахматуллин | ТГ-канал
Ляйсан Закирова
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В Дюртюлинском районе врачи помогли подростку, в лицо которому вонзился садовый инструмент. Мальчик баловался с братом, один из них размахивал секатором. В какой-то момент ручка секатора сорвалась и впилась в щеку второго, застряв в верхней челюсти. Пострадавшего экстренно привезли в районную больницу.

Врачи сразу поняли, что это не просто травма мягких тканей. Секатор вошёл глубоко. Экстренная компьютерная томография показала пугающую картину: инструмент на три сантиметра вонзился в полость пазухи, а до глазницы оставался всего миллиметр. Одно неверное движение, и последствия для зрения могли стать необратимыми.

Врачи приняли решение немедленно оперировать. Сложность заключалась в том, чтобы извлечь металлический фрагмент, не повредив окружающие сосуды, ветви лицевого нерва и саму глазницу.

«Благодаря мастерству хирурга и слаженности всей дежурной бригады операция прошла успешно. Инородное тело удалено через минимально возможный доступ, повреждённые стенки пазухи восстановлены, костные структуры сохранены, наложены швы. Сейчас состояние мальчика стабильное. Он в сознании, угрозы жизни и зрению нет», - сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

В настоящее время ребенок находится под круглосуточным наблюдением врачей в травматологическом отделении. Впереди его ждёт курс лечения для исключения воспаления пазух и реабилитация.

Ранее врачи Уфы пять раз возвращали 54-летнего пациента с того света. 

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