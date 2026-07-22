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14:47 (UTC+5), 22 Июля 2026

Врачи Уфы пять раз возвращали 54-летнего пациента с того света

История началась с разрыва аневризмы брюшной аорты — состояния, при котором счёт идёт на минуты, и продолжилась чередой тяжёлых осложнений, каждое из которых могло стать фатальным.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА Башинформ
Альфия Аглиуллина

Как сообщили в региональном минздраве, мужчина поступил в отделение сосудистой хирургии Больницы скорой медицинской помощи с угрожающим жизни диагнозом: атеросклероз, разрыв аневризмы брюшной аорты с переходом на правую подвздошную артерию, обширная забрюшинная гематома и геморрагический шок первой степени. В тот же день сосудистые хирурги провели экстренную операцию — резекцию разорванной аневризмы с аорто-бибедренным протезированием.

Однако борьба за жизнь только начиналась. После вмешательства у пациента развился острый респираторный дистресс-синдром и застойная пневмония, потребовавшие наложения временной трахеостомы. Затем забрюшинная гематома сдавила мочеточник — урологи провели цистоскопию и катетеризацию мочеточников, а через двое суток, уже по жизненным показаниям, установили катетер в верхние мочевыводящие пути.

В послеоперационном периоде у пациента случился инфаркт миокарда. Обследование выявило предельный стеноз передней межжелудочковой артерии — потребовалось пятое по счёту вмешательство, стентирование коронарной артерии.

«Этот случай — яркий пример того, как развитие медицины в рамках национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“ помогает спасать людей в самых сложных ситуациях. За каждым из пяти вмешательств стояла слаженная работа разных специалистов: сосудистых хирургов, анестезиологов-реаниматологов, урологов, кардиологов и реабилитологов», — рассказали в минздрве.

Сегодня, после курса реабилитации, пациент выписан домой. Его состояние находится на контроле у врачей.

Ранее стало известно, куда отправятся на этой неделе «Поезда здоровья» в Башкирии.

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