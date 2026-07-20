Стало известно, куда отправятся на этой неделе «Поезда здоровья» в Башкирии

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика — здоровый регион», которая проводится по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. Как сообщили в минздраве РБ, на этой неделе «Поезда здоровья» посетят 5 районов.
С 17 по 20 июля мобильные медицинские бригады будут работать в деревне 2-е Иткулово Баймакского района, с 21 по 22 июля — в Баимово, а с 23 по 24 июля — в Верхнетавлыкаево.
Также «Поезда здоровья» прибудут в Балтачевский район: с 17 по 20 июля посетят деревню Кундашлы, 21 июля — деревню Нижнеиванаево, 22 июля — деревню Асавка, 23 июля — деревню Мишкино, 24 июля — деревню Штанды.
С 20 июля врачи примут пациентов в Белокатайском районе: 20 июля — в селе Старобелокатай, с 21 по 24 июля — в селе Ургала.
В Белебеевском районе 20 июля мобильные бригады посетят село Усеньивановское, 21 июля — село Старосеменкино, с 22 по 24 июля — Метевбаш.
В Нуримановском районе «Поезда здоровья» на 5 дней остановятся: 22 июля — село Байгильдино, 23 июля — село Новокулево, с 24 по 27 июля — село Красная Горка.
В Федоровском районе бригады пробудут четыре дня: с 20 по 21 июля — село Дедово, 22 июля- село Новоселка, с 23 по 24 июля — село Гончаровка.
Жители сёл и деревень смогут бесплатно пройти обследования и получить консультации врачей. Приём ведётся в порядке живой очереди. Все пациенты с рисками направляются на дополнительное обследование и лечение.
В этом году с начала акции «Здоровая республика — здоровый регион» врачи провели более 107 тысяч осмотров в 220 населённых пунктах.
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