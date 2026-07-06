В Башкирии мобильные бригады медиков обследуют жителей шести районов

В Башкирии на этой неделе «Поезда здоровья» приедут в населённые пункты, расположенные в Иглинском, Мечетлинском, Мелеузовском, Белебеевском, Бураевском и Баймакском районах. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По его словам, в этом году с начала акции «Здоровая республика — здоровый регион», то есть с 13 апреля, врачи провели более 107 тысяч осмотров в 220 населённых пунктах. В результате специалисты выявили 127 подозрений на онкологию, 310 — сахарного диабета и почти полторы тысячи случаев болезней системы кровообращения.

Ранее стало известно о том, что более 100 участников СВО из Башкирии обследовались в «поездах здоровья».