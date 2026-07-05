Более 100 участников СВО из Башкирии обследовались в «Поездах здоровья»

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика — здоровый регион», реализуемая по поручению Главы республики Радия Хабирова в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В 2026 году обследования прошли 102 участника специальной военной операции и 1111 членов их семей.
Всего в рамках акции в этом году медики мобильных бригад провели 107 425 приёмов. Врачи впервые выявили 5880 заболеваний, среди которых 1957 подозрений на заболевания и 127 подозрений на онкологию.
На следующей неделе «Поезда здоровья» будут работать в Баймакском, Мечетлинском, Белокатайском, Бураевском, Белебеевском, Мелеузовском и Иглинском районах. Консультации проводятся бесплатно, в порядке живой очереди, при себе достаточно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Ранее врачи уфимской больницы № 21 имени В. Г. Сахаутдинова удалили крупный металлический осколок у участника СВО.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.