Более 100 участников СВО из Башкирии обследовались в «Поездах здоровья»

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика — здоровый регион», реализуемая по поручению Главы республики Радия Хабирова в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В 2026 году обследования прошли 102 участника специальной военной операции и 1111 членов их семей.

Всего в рамках акции в этом году медики мобильных бригад провели 107 425 приёмов. Врачи впервые выявили 5880 заболеваний, среди которых 1957 подозрений на заболевания и 127 подозрений на онкологию.

На следующей неделе «Поезда здоровья» будут работать в Баймакском, Мечетлинском, Белокатайском, Бураевском, Белебеевском, Мелеузовском и Иглинском районах. Консультации проводятся бесплатно, в порядке живой очереди, при себе достаточно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Ранее врачи уфимской больницы № 21 имени В. Г. Сахаутдинова удалили крупный металлический осколок у участника СВО.