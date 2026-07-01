В Уфе врачи удалили крупный осколок мины у бойца СВО

Врачи уфимской больницы № 21 имени В. Г. Сахаутдинова удалили крупный металлический осколок у участника СВО.
Боец получил тяжёлое ранение на территории Запорожской области, подорвавшись на мине. Металлический осколок размером более двух сантиметров вошёл в область ягодицы и повредил бедренный нерв. Мужчина мучился от постоянных болей, пальцы стопы не двигались, ступня онемела.
Врачи‑травматологи приняли решение провести операцию, успех которой зависел от мастерства медиков. Осколок застрял глубоко, вблизи крупных сосудов и нервов, поэтому риск был высоким. Хирургическое вмешательство провели через верхнюю треть бедра.
Операция прошла успешно. Уже на следующий день пациент отметил, что боль снизилась, а парализованные ранее пальцы на ногах начали двигаться, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Ранее челюстно-лицевые хирурги уфимской больницы №21 при содействии ученых Башгосмедуниверситета восстановили часть лица бойцу СВО после боевой травмы.
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