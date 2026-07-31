Минздрав Башкирии напомнил о правилах защиты от мышиной лихорадки

Переносчиками вируса являются рыжие полёвки и лесные мыши. Заражение чаще всего происходит воздушно-пылевым путём во время вдыхания пыли, содержащей частицы высохших выделений грызунов. Это может случиться во время подготовки дачных домиков к следующему сезону, гаражей, подвалов или просто на природе. Также вирус может попасть в организм через загрязнённые продукты питания.

Чтобы снизить риск заболевания, медики рекомендуют соблюдать несколько простых, но эффективных мер. Прежде всего, тщательно мойте руки с мылом после каждого возвращения с улицы, из огорода или просто контакта с землёй. Используйте средства защиты при работе с пылью. Надевайте рукавицы, перчатки, респиратор или хотя бы марлевую повязку. Проводите уборку только влажным способом, чтобы не поднимать пыль в воздух. Храните продукты в закрытых ёмкостях в местах, недоступных для грызунов.

Важно помнить, что симптомы ГЛПС часто напоминают сильный грипп. Для признаков заражённого характерны высокая температура, озноб, сильная головная боль, слабость, тошнота и рвота. Позже могут появиться боли в пояснице, отёчность лица и носовые кровотечения.

В минздраве подчёркивают, самолечение недопустимо. Если вы или ваши близкие почувствовали недомогание после поездки за город, не думайте, что это обычная простуда.

Ранее главный внештатный гастроэнтеролог минздрава Башкирии Эльза Гайсина назвала факторы риска жирового гепатоза.