Врач из Башкирии назвала факторы риска жирового гепатоза

Жировой гепатоз или неалкогольная жировая болезнь печени — это заболевание, при котором в клетках печени накапливается избыточное количество жира. Сегодня это одна из самых распространенных патологий печени в мире! Наиболее часто она развивается у людей с избыточной массой тела, ожирением, сахарным диабетом 2-го типа, нарушением липидного обмена и метаболическим синдромом. Однако жировой гепатоз может встречаться и у людей с нормальной массой тела. Об этом агентству «Башинформ» сообщила главный внештатный гастроэнтеролог минздрава Башкирии Эльза Гайсина.

«Главная особенность заболевания заключается в том, что на ранних стадиях оно обычно протекает бессимптомно. Именно поэтому многие пациенты узнают о диагнозе случайно — во время ультразвукового исследования органов брюшной полости или при выявлении изменений в биохимическом анализе крови. Иногда могут появляться неспецифические жалобы: чувство тяжести или дискомфорта в правом подреберье, повышенная утомляемость, слабость. Чаще всего выраженная клиническая картина развивается уже при прогрессировании заболевания — на стадии неалкогольного стеатогепатита, когда к жировому перерождению присоединяется воспаление, или при формировании цирроза печени с его осложнениями», — объяснила собеседник агентства.

Хорошая новость заключается в том, что на ранних стадиях жировой гепатоз является обратимым. Главное — выяснить, откуда накапливается жир в печени. Снижение массы тела при ее избытке, регулярная физическая активность, рациональное питание с ограничением простых углеводов и насыщенных жиров, а также контроль уровня глюкозы и липидов крови способны значительно уменьшить содержание жира в печени и предотвратить прогрессирование заболевания, заверяет врач.

«Важно понимать, что универсальной „таблетки“ от жирового гепатоза не существует. Медикаментозная терапия назначается только по показаниям и всегда дополняет, а не заменяет изменение образа жизни. При своевременной диагностике и соблюдении рекомендаций врача в большинстве случаев удается остановить развитие заболевания и восстановить нормальную структуру печени», — отметила Эльза Гайсина.

Гастроэнтеролог дала рабочую схему для определения наличия избыточной массы тела. В первую очередь используют индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается как отношение массы тела к росту в квадрате. Значение ИМТ от 25 до 29,9 кг/м² свидетельствует об избыточной массе тела, а 30 кг/м² и выше — об ожирении. Не менее важным показателем является окружность талии, поскольку именно висцеральный, или абдоминальный, жир наиболее тесно связан с развитием жировой болезни печени. Риск считается повышенным при окружности талии более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин.

«Если человек понимает, что имеет избыточную массу тела, начинать стоит не с жестких ограничений и „экспресс-диет“, а с постепенного изменения образа жизни. Основу лечения составляют сбалансированная диета с соблюдением принципов средиземноморского типа питания, создание умеренного дефицита калорий и регулярная физическая активность. Даже снижение массы тела на 5–10% уже способствует уменьшению количества жира в печени, а при более выраженном снижении веса возможно уменьшение воспаления и замедление процессов фиброза. При этом важно помнить, что худеть нужно постепенно. Слишком быстрое снижение массы тела, особенно на фоне голодания или крайне низкокалорийных диет, может, наоборот, усугубить жировую инфильтрацию печени. Оптимальным считается снижение веса примерно на 0,5–1 кг в неделю. Такой подход не только безопаснее, но и позволяет добиться более стойкого результата», — отметила врач.

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