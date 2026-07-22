Что ежедневно делает невролог из Башкирии, чтобы мозг был здоров

По словам собеседника агентства «Башинформ», достаточно сложно заботиться о здоровье мозга, не заботясь о здоровье организма в целом.

«Головной мозг очень зависим от состояния других внутренних органов и даже метаболизма. Для мозга очень важен здоровый образ», — отметил в беседе с журналистом агентства главный внештатный специалист-невролог минздрава республики.

В первую очередь, важно соблюдать питание. Мансур Амирович, как невролог, в той или иной степени старается избегать как минимум трех видов продуктов: поваренная соль (приводит к повышению артериального давления), животные жир (приводит к атеросклерозу) и быстрые углеводы, сладости (нарушают метаболизм). Среди продуктов, которые врач старается употреблять в большом количестве, — это зелень, овощи, фрукты, ягоды, раз в неделю рыбные продукты, семечки (особенно тыквенные), льняное масло.

Во вторую очередь - физическая активность. По словам Мансура Кутлубаева, с его видом деятельности регулярно ею заниматься не получается, но он уделяет 30-50 минут в день быстрой ходьбе, плаванию.

В третью очередь - сон. Его необходимо нормализовать.

«С этим у меня есть сложности, но я стараюсь доводить его до семи часов в сутки», — признался доктор медицинских наук.

В четвертую очередь — заниматься стресс-менеджментом. Человеку необходимо научиться управлять своими эмоциями, приучать себя к этому. Если кто-то недоволен вами, то нужно проанализировать и понять, насколько это недовольство оправдано.

В пятую очередь — когнитивные тренировки. Сюда относится изучение иностранных языков, осваивание новых навыков.

«Лично я стараюсь во время своей работы осваивать какие-то аспекты смежных специальностей, когда есть возможность, читать книги, статьи по другим направлениям медицины, изучать математические, технические аспекты», — поделился собеседник.

По словам главного внештатного невролога минздрава Башкирии, среди жителей нашего региона сегодня распространены сосудистые болезни головного мозга (инсульт), дегенеративные болезни (болезнь Альцгеймера и Паркинсона), а также эпилепсия и различные последствия травм мозга.

Среди тревожных сигналов врач выделяет нарушение памяти, скорости внимания, мышления, поведенческие, апатию, заторможенность, агрессивность. Необходимо обратить внимание и на приходящие симптомы, когда у пациента появляется резко нарушается речь, ослабевает рука, снижается чувствительность или зрение.

«Поначалу эти симптомы могут длится несколько минут или часов. Но если не принять мер, то они могут стать постоянными и привести к серьезным последствиям и даже летальным случаям. Важно оперативно обратиться к врачу, чтобы не допустить осложнений», — подчеркнул Мансур Кутлубаев.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии действует акция «Здоровая республика — здоровый регион» по поручению Главы Радия Хабирова. Накануне в правительстве региона приняли решение о расширении географии «Поездов здоровья».