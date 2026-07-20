В Башкирии расширят географию «Поездов здоровья»

Минздрав республики должен расширить список районов, куда на следующий год отправятся передвижные медицинские комплексы для обследования населения. Такое поручение дал премьер-министра правительства региона Андрей Назаров.

«Также необходимо обеспечить укомплектование выездных бригад всеми специалистами и оборудованием. Потому что доезжаем, обследование проводим, а потом теряем возможность помочь пациентам из-за отсутствия узких специалистов, — подчеркнул на оперативном совещании правительства в ЦУРе Андрей Назаров. — Главам администраций муниципалитетов нужно заняться оргвопросами и подвозить население из труднодоступных пунктов к комплексам. Иначе они рискуют остаться без профилактического осмотра с вытекающими последствиями».

Отметим, что за первое полугодие диспансеризацию прошли порядка миллиона жителей Башкирии. Акция «Здоровая республика — здоровый регион» стартовала 13 апреля. Это уже восьмой раз, когда мобильные бригады выезжают по субъекту по шести маршрутам: Уфимскому, Дуванскому, Нефтекамскому, Октябрьскому, Стерлитамакскому и Белорецкому с охватом всех муниципальных районов республики.

По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в первом полугодии врачами-специалистами проведено 127 577 осмотров, в том числе осмотрено 1 505 участников СВО и членов их семей, проведено 34 000 исследований, выявлено свыше 20 000 подозрений на заболевания, в том числе 6 000 из них впервые.

«В текущем году передвижные модули республиканских учреждений успешно работают в Зауралье, специалистами проконсультировано уже 5 869 человек», — поделился руководитель профильного ведомства.

В июле и августе в регионе проходит специальная акция «Ночная диспансеризация». Эта инициатива организована в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и создана, в первую очередь, для работающих граждан, которым трудно найти время на посещение врача в течение обычного рабочего дня. Обследования запланированы на 7 и 21 августа в вечернее и ночное время — с 20:00 до 24:00. В июле 2026 года в республике также проходит месячник диспансеризации для граждан в возрасте 65 лет и старше. Акция продлится до 31 июля.

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