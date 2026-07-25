В Башкирии наградили фельдшеров ФАПа, которые дежурили во время паводка

Фельдшеры ФАПа в деревне Чурашево продолжали дежурить и вести прием пациентов даже в пик подтопления. За самоотверженность на высоком уровне местные медики из рук министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина получили почетные грамоты.
«Снаружи здания — следы паводка, но внутри— несгибаемость коллектива, которая вызывает глубокое уважение, — поделился глава Аскинского района Динис Юсупов. — Однако поддержка не ограничилась наградами. Министр дал четкое поручение: уже с понедельника в район направляется „Поезд здоровья“ с узкими специалистами и передвижным стоматологическим модулем. В приоритете — здоровье жителей. Помощь от республики идет адресно, без задержек».
Ранее «Башинформ» сообщал об отправке гумконвоя с помощью Аскинском району из Уфы.
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