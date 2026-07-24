В Башкирии спасли 90-летнюю пациентку со сложной патологией

Врачи Языковской центральной районной больницы выходили 90-летнюю пациентку с грозным диагнозом — спаечная кишечная непроходимость. Для пожилых людей это одно из самых опасных состояний, которое часто заканчивается трагически. Спаечная непроходимость чаще всего возникает после операций на брюшной полости, когда соединительная ткань «склеивает» петли кишечника, нарушая продвижение содержимого.
Женщину доставили в больницу с острой болью и признаками кишечной непроходимости. Врачи приняли решение об экстренной операции. Хирурги провели сложнейшее вмешательство, чтобы восстановить проходимость кишечника. Однако борьба за жизнь на этом не закончилась.
Пациентка провела несколько суток на искусственной вентиляции лёгких, почти две недели — в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей и медсестёр. Лишь после этого начался долгий период реабилитации. И вот на днях пациентку выписали домой, рассказали в Языковской ЦРБ Благоварского района.
Ранее врачи пять раз возвращали 54-летнего пациента с того света.
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