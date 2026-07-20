В Башкирии врачи освоили технологию «склеивания» вен для лечения варикоза

По данным пресс-службы минздрава РБ, метод VenaSeal позволяет закрывать поражённые вены без теплового воздействия, что снижает риск повреждения окружающих тканей и сокращает период восстановления пациента. Освоение данной технологии расширяет спектр малоинвазивных вмешательств, доступных жителям республики, и соответствует современным стандартам лечения варикозной болезни.
Что это значит для пациентов?
Отсутствие необходимости применять компрессионный трикотаж после операции значительно упрощает течение послеоперационного периода для пациента и позволяет проводить операцию даже при сочетании варикозной болезни с окклюзионными заболеваниями артерий нижних конечностей, такими как сахарный диабет или атеросклероз.
«Операции проведены квалифицированной командой сосудистых хирургов отделения. КБСМП — лидер в лечении не только артериальной патологии, но и варикозной болезни. Ежегодно выполняется более 600 подобных операций», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, куда отправятся на этой неделе «Поезда здоровья» в Башкирии.
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