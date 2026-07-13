Нижегородские ученые разработали костный цемент для лечения тяжелых травм

Разработка ученых Нижнего Новгорода для эндопротезирования суставов, операций на позвоночнике и лечения тяжелых травм получила бессрочное регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Об этом информирует pravda-nn.ru.

Ежегодно в России проводится около 200 тыс. операций с использованием костного цемента. До настоящего времени рынок практически полностью зависел от импорта и отечественных аналогов конкурентного качества не существовало.

Ключевая особенность разработки — полный производственный цикл: от сырья до готового изделия, что снизит зависимость клиник от зарубежных поставок. Линейка включает составы с антибиотиками, материалы для краниопластики и вертебрологии. Все изделия прошли клинические испытания, подтвердив безопасность и биосовместимость.

Ранее на выставке «Иннопром-2026» представили разработки ученых Башкирии.