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08:23 (UTC+5), 07 Июля 2026

На выставке «Иннопром-2026» представили разработки ученых Башкирии

На стенде региона представлена целая линейка электрических машин.

Фото: Аделя Касимова | пресс-служба УУНиТ
Альфия Аглиуллина

В эти дни Башкирия принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. В составе делегации — ученые и специалисты Уфимского университета науки и технологий, являющегося резидентом Межвузовского студенческого кампуса.

На стенде региона вуз представил целую линейку электрических машин. Так, электродвигатель привода топливного насоса малоразмерного газотурбинного двигателя предназначен для повышения управляемости топливной системы и обладает интегрированной конфигурацией. Благодаря особенностям конструкции, топливо здесь может использоваться для охлаждения.

Интерес представляет и электродвигатель с криогенным охлаждением азотом. Его главное отличие от существующих аналогов — способность выдавать высокие энергетические характеристики в минимальном объеме, что позволяет создавать принципиально новые компоновки бортовых энергоустановок как в авиационной, так и в космической отрасли.

Аделя Касимова пресс-служба УУНиТАделя Касимова пресс-служба УУНиТ
Фото: Аделя Касимова | пресс-служба УУНиТ

«Участие в выставке — это показатель высокого потенциала Уфимского университета в образовательной и научно-исследовательской деятельности. И это не только престиж, но и бесценный опыт. Вуз получает обратную связь от ведущих экспертов, видит, куда движется мировая индустрия, и понимает, какие компетенции будут востребованы завтра. Это помогает совершенствовать учебные программы и исследовательские проекты, делая их максимально актуальными и полезными для экономики», — отметила председатель госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Кроме того, университет продемонстрировал разработанные учеными и студентами технологии покрытий для лопаток газотурбинных двигателей, а также режущий инструмент с износостойким покрытием. Сегодня они активно внедряются в гражданскую продукцию в рамках импортозамещения.

Справка

По поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Проект уфимского Межвузовского кампуса — это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.

Ранее «Башинформ» писал, почему Межвузовский кампус Башкирии назвали лучшим в стране.

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