На выставке «Иннопром-2026» представили разработки ученых Башкирии

В эти дни Башкирия принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. В составе делегации — ученые и специалисты Уфимского университета науки и технологий, являющегося резидентом Межвузовского студенческого кампуса.

На стенде региона вуз представил целую линейку электрических машин. Так, электродвигатель привода топливного насоса малоразмерного газотурбинного двигателя предназначен для повышения управляемости топливной системы и обладает интегрированной конфигурацией. Благодаря особенностям конструкции, топливо здесь может использоваться для охлаждения.

Интерес представляет и электродвигатель с криогенным охлаждением азотом. Его главное отличие от существующих аналогов — способность выдавать высокие энергетические характеристики в минимальном объеме, что позволяет создавать принципиально новые компоновки бортовых энергоустановок как в авиационной, так и в космической отрасли.